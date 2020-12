Rokotevastaisuus huolettaa viranomaisia ja asukkaita Pohjanmaan rannikolla: Mitä jos liian moni kieltäytyy rokotteesta?

Samoilla linjoilla on Asko Lamminen.

– Toivon, että ihmiset pikkuhiljaa ymmärtäisivät sen, mikä vaikutus rokotuksilla on historian saatossa ollut. Jos rokotevastaisuus kasvaa, se huolettaa niitten puolesta, jotka ovat heikoimpia ja vanhimpia, koska heitähän sillä suojataan, miettii Lamminen.

Miehet uskovat, että rokotevastaisuus on suurinta nuorempien ikäluokkien keskuudessa. Tähän joukkoon kuuluva Enya Hjulfors tietää, mistä vastustus johtuu.

– Monet ovat varmasti kriittisiä sen vuoksi, että virus on uusi ja rokote on kehitetty niin nopeasti eikä sitä ole testattu niin pitkään. Itse aion silti ottaa rokotteen, miettii Hjulfors.

Tuhkarokko muutti käsityksiä

Koska rokotepakkoa ei ole, ainoa vaikutustie on tiedon lisääminen.

Ylihoitaja Marjo Orava kertoo, että tietoa rokotteista on lisätty ja henkilökuntaa koulutettu.

– Uskon että sillä on ollut jotakin vaikutusta, ainakin rokotekattavuus lasten puolella on hieman nousussa. Myös influenssarokotetta on otettu nyt enemmän. Luulen että nyt ollaan myöntyväisempiä rokotteille, arvioi Orava.