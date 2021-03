Koronarokotteen haittavaikutuksista on tehty lähes 1150 ilmoitusta, vakavia ilmoituksia yli 400 – näin ne jakautuvat eri rokotteiden kesken

Niin sanottuja vakavia ilmoituksia on tehty 403 kappaletta.

Vakavaksi luokitellaan haittavaikutus, joka on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen. Myös esimerkiksi rokotteesta aiheutuneet pysyvät vammat ja toimintakyvyn aleneminen lukeutuvat vakaviin haittavaikutuksiin.

Ei-vakavia ilmoituksia koronarokotteista on tehty 741.

Suomessa on tähän mennessä rokotettu ihmisiä kolmella eri rokotteella: Pfizer-Biontechin, Modernan sekä Astra Zenecan koronarokotteilla.

Pfizer- Biontech

Yhteensä ilmoituksia on tullut 905 kappaletta. Ei-vakavia ilmoituksia on reilu 606 ja vakavia ilmoituksia 299.

Moderna

Haittavaikutusilmoitusten kokonaismäärä on 19. Ei-vakavia ilmoituksia on 13 ja vakavia puolestaan 6 kappaletta.

Astra Zeneca

Yhteensä ilmoituksia on tullut 221. Näistä 123 oli ei-vakavia ja 98 puolestaan vakavia ilmoituksia.

Pfizeria annettu eniten ja Modernaa vähiten

On hyvä muistaa, että suuret erot tehdyissä ilmoituksissa selittyvät ainakin osittain sillä, että esimerkisi eniten haittavaikutusilmoituksia saanut Pfizer-Biontechin rokote on rokote, jota on annettu kaikkein eniten Suomessa.