Rokote-cocktailit huolestuttavat monia suomalaisia – tällaisia oireita kahden eri koronarokotteen ottaminen voi aiheuttaa

– Suomen kaltaisessa tilanteessa, missä meillä on enää hyvin vähän itse koronatautia, (rokotteiden) haitat suhteessa hyötyyn korostuvat. Sen vuoksi suosittelemme, että Astra Zenecan rokotetta ei anneta alle 65-vuotiaille. Siinä ikäryhmässä tätä harvinaista haittaa on nähty enemmän kuin vanhemmissa.

– Yksittäisiä kysymyksiä tulee ja niitä on tullut myös THL:n järjestämissä kansalaisinfoissa. Tämä linjaus on juristiemme suositus eli omalla riskianalyysilla valintaa ei pidä suosittaa.

Mitä ylimääräisille rokotteille tapahtuu?

– On ihmisiä, joille Astra Zeneca on sopinut oikein hyvin. Ei ole tullut oireita ja he haluavat jatkaa sillä samalla. Sitten on heitä, jotka ovat huolissaan siitä, millä heidän pitäisi jatkaa. Huolta aiheuttaa myös se, että ensin annetaan Astra Zenecan rokote ja sitten mRNA-rokote.