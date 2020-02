Wuhanista loppuvat jo sairaalasängyt – koronavirukseen kuolleiden määrä kasvaa

Kiinassa koronaviruskriisin keskuskaupungissa on vakava pula sairaalasängyistä, paikallisviranomaiset kertoivat keskiviikkona. Heidän mukaansa kaupungissa on myös huutava pula muista sairaalamateriaaleista ja -välineistöistä.

Hubein maakunnassa, jossa Wuhankin sijaitsee, rekisteröitiin keskiviikkona yli 3 000 koronavirustartuntaa, mikä on suurin päivittäishyppäys koko viruskriisin aikana.

Tuoreimpien tietojen mukaan uuteen koronavirukseen on kuollut Manner-Kiinassa ainakin 490 ihmistä. Myös todettujen tartuntojen määrä nousee yhä ja on nyt yli 24 500, maan viranomaiset kertovat.

Tartuntoja on tavattu myös Kiinan ulkopuolella yli 20 maassa. Muissa maissa on todettu yhteensä noin 200 tartuntaa.

WHO ei ole myöskään suosittanut matkustusrajoituksia. Niitä ovat sen sijaan asettaneet omatoimisesti useat valtiot. Tartunnoista 99 prosenttia on todettu Manner-Kiinassa, muistutti WHO:n edustaja tiistaina.

Hongkong otti käyttöön karanteenit

Terveydenhoitohenkilökunta Hongkongissa on lakkoillut viime päivinä, koska hallinto ei ole heidän mielestään estänyt tarpeeksi tehokkaasti koronaviruksen leviämistä. Lakkoilijat ovat vaatineet, että Kiinan ja Hongkongin välinen raja suljetaan kokonaan.

Hongkongissa on todettu 21 koronavirustartuntaa, ja yksi ihminen on kuollut sairauteen.

Tuhansia ihmisiä jumissa risteilyaluksilla

Hongkongin satamassa on eristetty Dream World -alus, joka viime kuussa risteili Kiinasta Vietnamiin. Sen miehistön jäsenistä noin 30:llä on koronatartuntaan viittaavia oireita, kuten kuumetta. Alukselta löydettiin aiemmin kolme varmistettua tartuntaa. Aluksella on 3 600 matkustajaa ja miehistön jäsentä, kertoo South China Morning Post.