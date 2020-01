Viranomainen vahvistaa: Kiinan mysteerivirus on levinnyt nyt myös Yhdysvaltoihin

Kiina vakuuttaa rankaisevansa virustartuntojen peittelijöitä

Kiinassa levinnyt uusi koronavirus (2019-nCoV) on herättänyt pelkoa naapurimaissa tartuntojen määrän lähdettyä nopeaan kasvuun viime päivinä. Kiinassa tartunnan saaneiden määrä on kohonnut lähes kolmeensataan, kertovat viranomaiset.

Uusia vahvistettuja tartuntatapauksia on noin 80. Kuolleiden määrä on kohonnut kuuteen, sanoi Wuhanin kaupungin pormestari valtionmedia CCTV:n haastattelussa.

Thaimaa aloitti tarkastukset



"Suomessa riskiryhmillä influenssa voi aiheuttaa vuodessa satoja kuolemia"



– Mutta on vaikea vielä sanoa, mikä on todellisuus. Lisätiedot valaisevat asiaa.

Kuolleita on Kiinassa ollut tähän mennessä kuusi. Heistä ainakin neljä on ollut iäkkäämpiä, joilla on ollut perussairauksia. Näin he ovat Sanen mukaan olleet alttiita monenlaisille riskeille.