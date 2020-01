Kiinassa neljäs koronaviruksen kuolonuhri – tauti levinnyt useisiin maihin Aasiassa

Eilen viranomaiset kertoivat, että tartuntoja on tavattu myös muualla maassa, esimerkiksi pääkaupunki Pekingissä. Sairastuneiden määräksi on toistaiseksi kerrottu noin 200 ihmistä.

Virus on tiettävästi levinnyt myös Thaimaahan, Japaniin ja viimeisimpänä Etelä-Koreaan.

WHO hätäkokousti

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää keskiviikkona Sveitsissä hätäkokouksen koronaviruksen leviämisen takia.

WHO:n paneeli päättää, julistaako se viruksen takia kansainvälisen kansanterveyden hätätilan. Nimitystä käytetään yleensä vain vakavimmista epidemioista. WHO on julistanut hätätilan esimerkiksi ebolaviruksen vuoksi muutama vuosi sitten.

WHO on aiemmin arvioinut, että kyseessä on todennäköisesti eläimestä ihmiseen leviävä sairaus, joka voi rajoittuneesti levitä ihmisten välisissä läheisissä kontakteissa.