Koronaviruksen salakavala ominaisuus: Virkeinä puhelimiaan näppäilevät potilaat eivät tajua hengenvaarallista tilaansa – karmea totuus näkyy röntgenkuvissa

CNN kirjoittaa havainnoista, joita lääkärit ympäri maailman eri sairaaloissa ovat huomanneet. Kun ihmiset saapuvat sairaalan ensiapuun, potilaiden veren happipitoisuus on hälyttävän alhainen. Tyypillisesti potilaat, jotka saapuvat sairaalaan rintakivun tai hengitysvaikeuksien vuoksi, ovat kärsineet koronaviruksen oireista kahden – seitsemän päivän ajan ennen saapumistaan.

Näin kertoo yhdysvaltalainen New Hampshiressa toimiva lääkäri Richard Levitan, joka on ollut päivystyspoliklinikalla töissä noin 30 vuotta. Viime aikoina hän on toiminut vapaaehtoisena avustajana New Yorkin sairaalassa koronapotilaiden hoidossa.

Hän on havainnut, että joillakin hoitoon hakeutuneilla potilailla veren happipitoisuus voi olla jopa 50 prosenttia. Määrä on niin alhainen, että siinä tilassa potilaiden pitäisi olla jo tajuttomana. Veren normaali happisaturaatio on 95 ja 100 prosentin välillä. Jos se menee alle 90:n, sitä pidetään jo epänormaalina tilana.

Lisäksi Levitan kertoo, että potilaiden keuhkoista tehtyjen tutkimusten mukaan heissä havaitaan niin vakavia keuhkokuumeen merkkejä, että potilailla pitäisi olla hyvin voimakkaita hengityskipuja jokaisella henkäyksellä.

Vaikka röntgenkuvat näyttivät karmeilta, silti potilaat olivat täysin virkeinä, käyttivät ja puhuivat normaalisti matkapuhelimillaan. He olivat omien sanojensa mukaan tunteneet olonsa kipeäksi vain parin päivän ajan ja vasta äskettäin havainneet hengitysvaikeutensa.

Tämä on lääkärin mukaan vaarallista, koska siinä vaiheessa, kun potilas tajuaa, että hänellä on vaikeuksia hengittää ja hakeutuu saamaan apua, on hän jo vaarallisen sairastunut. Hiilidioksidipitoisuuden noustessa ilmapussiin kerääntyy nestettä ja keuhkot jäykistyvät, mikä johtaa akuuttiin hengitysvajeeseen.

–Jotkut saattavat siinä vaiheessa joutua hengityskoneeseen, Levitan sanoo.

Elimistö yrittää korvata hapenpuutteen nopeammalla hengityksellä

Kun ihmisen elimistö ei saa tarpeeksi happea, elimistö aloittaa taistelunsa hapen puutosta vastaan ​​nopeuttamalla hengitystä.

Ihmiset eivät ole tietoisia nopeammasta hengitysasteestaan ​​eivätkä osaa etsiä apua, vaikka veren happipitoisuus laskee edelleen. Sillä välin elimistö kuitenkin tottuu hieman alempiin happitasoihin. Vahinko on kuitenkin jo tapahtunut. Tuolloin eivät ainoastaan keuhkot ole vakavasti vaurioituneet, vaan hapenpuute on saattanut jo vaurioittaa kehon muita elimiä, kuten sydäntä, munuaisia ja aivoja.

Nopeasti hengitysvajavuuteen etenevä hiljainen hypoksia saattaa selittää, miksi nuoremmat koronaviruspotilaat, joilla ei ole taustalla olevaa sairautta, ovat kuolleet yhtäkkiä, vaikka he eivät ole kokeneet vakavaa hengenahdistusta.

Varhainen havaitseminen on tärkeää

Levitan kirjoitti äskettäin New York Timesille lausunnon, jossa hän kehotti diagnosoimaan aiemmin koronapotilaiden hengitysoireita. Hän kehotti seulomaan ihmisiä ja mittaamaan heiltä veren happisaturaatiota myös kotikaranteeneissa.

Kotikäyttöisissä pulssioksimetri-mittareissa voi kuitenkin piillä riskejä, sillä hänen mukaansa kaikki markkinoilla olevat laitteet eivät ole riittävän tarkkoja. Vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että vain kaksi kuudesta testatusta oksimetristä täytti tarkkuuskriteerit, jotka Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO) on asettanut.