Moni teho-osastolla hoidetuista koronapotilaista ei ollut palannut työhön 3 kuukautta kotiutumisen jälkeen – "Ihan käveleminen on pitänyt opetella uudestaan"

– Aika moni on joutunut muuttamaan elämäänsä, Helsingin Meilahden teho-osaston osastonylilääkäri Johanna Hästbacka HUSista kertoo.

HUSissa viime vuoden kesällä alkaneen seurantatutkimuksen ensimmäinen tutkimusartikkeli on hyväksytty julkaistavaksi ja muita artikkeleja viimeistellään parhaillaan.

Kuusi kymmenestä oli palannut töihin kolmen kuukauden jälkeen

Suurin haaste tavalliseen elämään palaamisessa on Hästbackan mukaan yleinen fyysinen heikkous.

Hänen mukaansa tehohoitojakson aikana moni potilas menettää runsaasti lihasmassaa, minkä vuoksi paino voi pudota jopa kymmenen prosenttia. Syynä on sekä koronaviruksen aiheuttama tulehdus että tehohoidon rasitus.

Toipuminen jatkuu kolmen kuukauden jälkeen

Valtonen kertoo, että on osoitettu, että vakavana sairastettu tauti lisää pitkäkestoisen koronataudin riskiä.

Milloin tauti on virallisesti pitkittynyt?

Suomessa on aiemmin arvioitu, että noin 10–40 prosenttia koronaviruksen saaneista sairastuisi pitkäkestoiseen tautiin.

Koronapotilaat ovat teho-osastolla muista syistä hoidettavia pitempään

Koronan vuoksi teho-osastolle joutuvat ovat Johanna Hästbackan mukaan keskimäärin nuorempia ja heillä on vähemmän perussairauksia verrattuna muista syistä tehohoidossa oleviin.

Teho-osastolle joutuneiden koronapotilaiden keski-ikä koko epidemian ajalta on 57 vuotta.

Nuorempien ikäryhmien osuus tehohoidossa olevista koronapotilaista on kasvanut, Valtonen kertoo. Syyskuun jälkeen Tyksissä teholla hoidetuista koronapotilaista 88 prosenttia on ollut rokottamattomia, ja nuorissa ikäryhmissä rokottamattomia on enemmän.