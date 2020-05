Ruotsalaislääkäri Per ei huolestunut väsymyksen tunteesta – muutaman päivän kuluttua taisteli jo hengestään tehohoidossa, puhekyky meni viikoiksi

Rankka kuntoutus

Koronapotilaiden kuntoutuksen tarpeen odotetaan kasvavan. Lundströmiä hoitanut neurologisen kuntoutuksen lääkäri Åsa Landerholm kertoo, että tehohoitoa pitkään saaneilla potilailla on usein neurologisia vammoja ja lihasvaurioita.

– Kun nämä potilaat tulevat luokseni, he ovat usein olleet 3-4 viikkoa tehohoidossa ja heillä on yleensä heikot lihakset. Joskus he eivät pysty edes istumaan, Landerholm sanoo.