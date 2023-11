Tutkijoita hämmentävä hengitystiesairaus vaivaa jopa sataatuhatta suomalaista – tulehduskipulääkkeet vain pahentavat oireita

Osalla potilaista on erityisen vaikea tautimuoto, jossa yhdistyvät sekä astma, krooninen rinosinuiitti että tulehduskipulääkeyliherkkyys. Heitä on noin sata tuhatta.

– Tämä tulehduskipulääkkeen pahentama hengitystiesairaus puhkeaa nuorella aikuisiällä ja on elinikäinen. Sairastuneilla tulehduskipulääkkeet pahentavat huomattavasti astmaoireita, mutta niiden välttäminenkään ei enää paranna tautia.

Vaikeaan tautimuotoon liittyy alamuoto

Muun muassa tätä sairausvyyhteä Salmi on tutkinut jo vuosia HUSin Iho- ja allergiasairaalassa.

– Tavoitteena on toteuttaa Kuopiossa myös laajoja hoitotutkimuksia ja saada mukaan lääkeyrityksiä, joilla on kiinnostusta testata uusia lääkkeellisiä hoitoja potilailla.

Pyrkimys löytää taudin syntymekanismeja

– Vielä ei täysin ymmärretä, miten yliherkkyys tulehduskipulääkkeille kehittyy. Kyseessä ei ole allergia perinteisessä mielessä. Tavoitteena on tunnistaa riskitekijöitä, joista vaikean taudin voisi ennakoida ja joihin puuttumalla sen kehittymistä voisi hidastaa tai jopa estää.

– Niihin on tullut myös biologisia lääkkeitä, joita on tärkeää tutkia myös suomalaisilla jo omintakeisen geeniperimämme vuoksi. Parantava hoito on vielä saavuttamaton tavoite.