Koronarokotteista tullut paljon haittailmoituksia – asiantuntijan mukaan ne kertovat rokotteiden toimivuudesta: "Oireet ovat merkki siitä, että puolustusvaste on herätelty"

Lääkkeiden ja rokotteiden turvallisuutta valvova Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on saanut kahdesta tällä hetkellä Suomessa käytössä olevasta koronavirusrokotteesta perjantaihin mennessä noin 440 haittavaikutusilmoitusta. Niistä 146 on ilmoitusten mukaan vakavia.

– Esimerkiksi joissain hoivapaikoissa on ollut kuolemantapauksia, joilla on ajallinen yhteys rokotukseen. Mutta on hyvä muistaa se, että hoivapaikoissa kuolee joka viikko satoja ihmisiä, jolloin väistämättä tulee ajallisia yhteyksiä.