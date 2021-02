Suomessa on tehty 231 haittavaikutusilmoitusta koronarokotuksista, mutta milloin vakavan haitan kriteerit täyttyvät? Näin ylilääkäri kommentoi

Suomessa on tähän mennessä tehty 231 haittavaikutusilmoitusta koronarokotuksista. Ilmoituksista ei-vakavia oli 160 ja vakavia 71. Yhdessä ilmoituksessa on saatettu raportoida useammasta oireesta. Ilmoitukset tehdään lääketurvallisuutta valvovalle viranomaiselle Fimealle.

Vakavalla haittavaikutuksella tarkoitetaan sellaista oiretta, joka on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen, aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä tai on synnynnäinen epämuodostuma.

Fimean tilastoista ei voi kuitenkaan suoraan päätellä kuinka moni rokotetuista on todella saanut kriteerejä vastaavan haittavaikutuksen, sillä jos ilmoittaja on itse määritellyt oireen vakavaksi, Fimea ei muuta sitä vaikka kriteerit eivät täyttyisi.

Fimea on kuitenkin julkaissut tällä viikolla ensimmäistä kertaa tarkempia tietoja siitä, millaisia oireita oireita on raportoitu vakaviksi haittavaikutuksiksi.

– Tilastoista ilmenee, että yksi yleisimmistä ilmoitetuista vakavista haittavaikutuksista on päänsärky tai kuume. Jos ihminen on saanut vaikka 39 asteen kuumeen ja joutunut olemaan pois töistä, ilmoittaja on katsonut, että oire on vakava, sanoo Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen.