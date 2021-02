Miksi koronarokotteen jälkeisistä kuolemista kerrotaan, vaikka se ei ole kuolinsyy? Ylilääkäri vastaa, miksi hauraitakin vanhuksia rokotetaan, vaikka siitä voi aiheutua heille hengenvaara

Suomessa on tällä hetkellä kirjattu 11 kuolemaa, jotka ovat ilmenneet koronarokotteen saamisen jälkeen. Luku ei kuitenkaan kerro yksinään täyttä totuutta.

11 kuolleesta kymmenen on ollut hoivakotipotilaita, joista yhdeksän on ollut yli 85-vuotiaita. Kaikilla hoivakotiasukkailla on ollut pitkälle edenneitä perussairauksia.