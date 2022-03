Koronarajoituksiin ei olla palaamassa, vannovat ministeri Aki Lindén ja HUSin Asko Järvinen – ylilääkäri kertoo, miksi maskisuosituksesta pidetään yhä kiinni

STT kertoo, että teho-osastoilla on torstaina hoidossa 36 koronapositiivista potilasta, joista 27:llä koronavirusinfektion aiheuttama covid-19-tauti on myös tehohoidon tarpeen syy. Yhdeksällä tehohoidossa olevista potilaista on korona, mutta heillä on jokin muu syy tehohoidon tarpeeseen, kertoo anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta STT:lle.