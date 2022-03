THL:n Mika Salminen koronatilanteesta: "Tämä on nyt se uusi normaali – meillä on muitakin huolenaiheita Euroopassa"

Hän muistuttaa, että jopa noin puolet sairaalahoidossa olevista on alun perin päätynyt hoitoon muusta syystä kuin koronasta, mutta korona on todettu sairaalassa ollessa.

– Aika pitkään tilanne on ollut tasainen. Vaikka sairaalahoidossa on suhteellisen paljon ihmisiä, tämä ei näy samanlaisena nousuna tehohoidossa, Salminen muistuttaa.

"Tämä on nyt se uusi normaali"

– Vaikka terveydenhuolto on kuormittunut, nyt on saavutettu tilanne, jossa rokotuskattavuus on korkea. Suurin osa ihmisistä selviää taudista ihan hyvin. Tämä on nyt tavallaan se uusi normaali, Salminen sanoo.