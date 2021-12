Koronaluvuissa voimakasta kasvua, mutta virusopin professori on toiveikas: "Uskon vakaasti, että tartuntamäärät lähtevät laskuun"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi tänään yli 3 600 tartuntaa torstain ja tämän aamun väliseltä ajalta, mutta luvussa on puutteita Uudenmaan osalta.

Omikronmuunnoksen on pelätty kasvattavan tartuntamääriä hurjasti, mutta Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen uskoo suunnan olevan päinvastainen.

– En oikein usko, että tartuntamäärät enää kaksinkertaistuvat päivässä. Jos katsomme viimeisten viikkojen tilannetta, uusien tartuntojen määrä on pysynyt aika vakaana, Julkunen sanoo MTV Uutisille.

Uusi valtavirus

– Se (omikronvariantti) on ottanut myöskin tilaa deltamuunnokselta, mikä on nähty erityisesti HUSin ja koko Etelä-Suomen alueella, jossa omikronmuunnos on selkeästi yleistynyt. Se alkaa olla valtavirus monilla alueilla.