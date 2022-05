Analyysi: Koronavirusepidemia on tänä vuonna vienyt ihmisiä sairaalaan ja hautoihin aivan eri tavalla kuin vuosien 2020 ja 2021 aikana

Puolet kuolemista viidessä kuukaudessa

– Vaikka ottaisimme huomioon vain rekisteröidyt tartunnat, eli ne, joissa ihminen on oikeasti mennyt pcr-testiin, siltikin kuolleisuus eli riski kuolla per tartunta on ollut omikronin aikana muita viruksia pienempi jopa vanhuksilla. Lisäksi niitä tartuntoja on ollut paljon enemmän kuin olemme saaneet rekisteröityä.