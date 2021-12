HS: Omikron on nyt valtavirus pääkaupunkiseudulla – ennustaa huonoa joulua sairaaloihin: "Juuri meni 50 prosenttia rikki"

Koronaviruksen omikronmuunnos on noussut valtaviruksen asemaan pääkaupunkiseudulla, kertoo Helsingin Sanomat . Asiaa kommentoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Käytännössä luku tarkoittaa sitä, että yli 50 prosenttia positiivista koronanäytteistä on omikronia tai omikronepäilyjä. Epäilyistä suuri osa vahvistetaan myöhemmin muunnostapauksiksi.

Suuri osa väestöstä tulee kohtaamaan viruksen

Lehtonen totesi aiemmin perjantaiaamuna Ylen aamussa , että riskiryhmiin kuuluvien on jälleen perusteltua välttää kontakteja.

– Kolmansia rokotuksia on tärkeää saada erityisesti näille riskiryhmille, mutta varmaan viisainta on riskiryhmäläisten aika lailla koittaa kontakteja välttää, ettei virukselle joudu alttiiksi, Lehtonen totesi Ylelle.

Tartuntojen määrän kasvu on heijastunut myös potilasmäärän kasvuun HUSin alueella: Potilasmäärät ovat kasvaneet alueella viime viikosta 20 prosentilla.

Nykyinen tartuntatilanne ennustaa hankalaa tulevaa, sillä paine sairaaloissa on tyypillisesti seurannut koronatartuntojen lisääntymistä viiveellä.

– Valitettavasti näyttää siltä, että on tulossa kuormituksen kannalta hankala joulu. Tartuntoja on enemmän kuin Suomessa on koskaan ollut, niin kyllä se väistämättä heijastuu sairaalahoidon tarpeeseen, Lehtonen kommentoi Ylelle.