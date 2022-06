Uuden omikronvariantin leviäminen Suomeen huolestuttaa – HUSin Lehtonen neuvoo pitämään huolta omasta rokotussuojasta

Etelä-Afrikasta lähtöisin olevaa koronaviruksen omikronmuunnoksen BA.5 -varianttia on havaittu Suomessa muutamia tapauksia, mutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Uudellamaalla virusmuunnos on todennäköisesti jo paljon yleisempi.

– Husin analyysimenetelmä tunnistaa virukseen viitaavan geenimuunnoksen, ja sen osuus on nyt kasvussa. Viime viikolla sen osuus oli 8 prosenttia positiivisista testatuista, hän kertoo.

Muunnos on levinnyt Etelä-Euroopassa ja erityisesti Portugalissa. Euroopan tartuntatautivirasto varoitti viime viikolla variantin lisäävän sairaalahoidon tarvetta ja arvioi sen muuttuvan Euroopan valtavirukseksi lähiaikoina.

– BA.5-muunnoksen aiheuttama taudinkuva on hyvin samanlainen kuin aikaisempien varianttien, mutta se on selkeästi tartuttavampi. Sen on havaittu kiertävän tehokkaasti sekä rokotesuojaa että aiemman infektion antamaa suojaa, Lehtonen toteaa.