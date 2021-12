HUSilta karu arvio: Tehohoidon kuormitus voi hyvinkin tuplaantua seuraavien kahden viikon aikana

Uudenmaan alueella valtaosa koronatartunnoista on nyt omikronmuunnosta.

Koronatesteihin on kahden vuorokauden jono, eikä kaikkia tapauksia saada kiinni. HUSin mukaan sairaalahoidon kuormitus kasvaa ainakin ensi viikon loppuun asti.

– Tehohoitokapasiteettia on lisätty. Tällä hetkellä Meilahden ja Jorvin alueella on 17 potilasta tehohoidossa. Potilaiden määrä sairaalahoidossa tulee kasvamaan varmasti ja seuraavan kahden viikon aikana tehohoidon ja sairaalahoidon määrä saattaa hyvinkin kaksinkertaistua, toteaa HUSin hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander MTV Uutisille.

Tähän asti HUSissa on siirretty kiireettömiä sydänleikkauksia. Lisää henkilöstöä koronapotilaita hoitamaan saadaan tarvittaessa siirtämällä muun muassa vatsa- tai plastiikkakirurgisia leikkauksia.

Pohjois-Pohjanmaalla suljettiin osastoja ennen joulua

Pohjois-Pohjanmaalla koronan ilmaantuvuus on maan korkein, mutta tilanne sairaalassa silti vakaa.

– Meillä on korkea ilmaantuvuus koronan suhteen, mutta sairaalassa tilanne on ollut samantyyppinen pidemmän aikaan eli potilaita on ollut viime viikkoina 20-30. Ennen joulua suljettiin kaksi osastoa, jotta henkilökuntaa riittä. Eli kaikkia kirurgisia vuodeosastoja ei pystytty pitämään auki, kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila.