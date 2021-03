Husin Lasse Lehtonen kertoo syyn koronasairaiden negatiivisiin testeihin – toivoi, että kolmas aalto olisi pystytty estämään, toisin kävi: "Tulee aiheuttamaan kärsimystä"

Lauantaina Helsingissä todettiin päiväkohtainen ennätys tartunnoissa, 274 tartuntaa. Vantaalla tilanne on asukaslukuun suhteutettuna sitäkin synkempi.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on huolissaan, sillä lisääntyneet tartuntamäärät heijastuvat todennäköisesti tulevina viikkoina sairaalapotilaiden määrään.

– Tehohoitopotilaiden määrä on koko ajan lisääntynyt ja on todellakin pelättävissä, että näillä tartuntamäärillä viikon tai puolentoista sisällä alkaa olla sitten tehollakin varsin ahdasta. Koronapotilaita tulee samassa suhteessa lisää, kun on tullut tartuntojakin.