Sairaanhoitajana työskentelevä Aino Katri kertoo, millaista on kohdata mahdollisia koronatartunnan saaneita: "Kyllä tässä on pientä huolta..."

Vuoriluoto on työskennellyt Akershusin yliopistollisessa sairaalassa, Oslon lähellä, viiden vuoden ajan. Hän toimii osastolla, jonne osa tartuntaepäilyistä ohjataan ensiavusta. – Tartuntaepäilyihin suhtaudutaan yhtä vakavasti kuin tartunnan saaneisiin. Potilaat eristetään siihen asti, kun tulokset tulevat.

Jos Vuoriluodon tulee olla kontaktissa mahdollisesti tartunnan saaneiden kanssa, hän pukee päällensä eristyspotilaiden hoitoon tarkoitetun varustuksen. Vaikka varusteet ovat viranomaisten suositusten mukaiset, Vuoriluoto on huolissaan, riittääkö ne suojaamaan virukselta, josta tiedetään ainoastaan vähän. – Kyllä tässä on pientä huolta ja epätietoisuutta siitä, että onko meillä sairaanhoitajille tarpeeksi riittävät eristystoimet ja onko riittävä suojavarustus.

"Suomessa tilannetta ei oteta yhtä vakavasti"

Suomessa on tähän mennessä todettu lähemmäs 300 koronatartuntaa. Todelliset lukumäärät voivat tosin olla ilmoitettuja suurempia, sillä kaikkia epäilyjä ei enää testata. Norjassa tilanne oli sama noin viikko sitten.

Norja otti järeät keinot koronan leviämisen kitkemiseksi Suomea aiemmin. Eilen maan hallitus sulki rajansa, joskin ETA-maan kansalaiset, jotka asuvat tai työskentelevät Norjassa saavat tulla edelleen maahan. Suomi on valmistelemassa rajojen sulkemista pikaisella aikataululla.



– Olen tähän mennessä ollut tyytyväinen viranomaisiin. On hienoa, että Norjassa on järein asein tartuttu tilanteeseen ja yritetään kaikin voimin pysäyttää koronan leviäminen.