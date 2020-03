Uudenmaan koronatapauksista lähes joka kymmenes HUSin omilla työntekijöillä – tällaista on arki työpaikalla, kertoo sairaanhoitaja: ”Miksi otetaan ylimääräisiä riskejä henkilökunnan suhteen?”

Tiistaihin mennessä Suomessa koronavirustapauksia on vahvistettu 792, joista HUS:n alueella 512. HUS:n tapauksista 40 on todettu HUS:n henkilökunnalla, kertoi HUS maanantaina.

– Oli se ihan odotettavaa, koska pääkaupunkiseudulla on korkea määrä tapauksia muutenkin. Toki voi miettiä sairaanhoitopiirin omia ohjeistuksia.

Suomen hallitus on ilmoittanut, että kaikkien ulkomailta palaavien tulisi pysyä karanteenissa 14 päivän ajan koronariskin vuoksi.

"Hyvin harvaa testataan koronan varalle"

HUS:n ilmoittamien henkilöstömäärien mukaan sairaanhoitopiiri on työllistänyt vuonna 2018 lähes 25 000 työntekijää. Tähän lukuun verrattuna 40 sairastunutta ei sairaanhoitajan korvaan kuulosta vielä paljolta, mutta hän arvelee luvun kasvavan epidemian myötä.

– Jos esimerkiksi puoliso on sairaana, niin niin pitkään, kun itse emme oireile, me tulemme töihin. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että jos puolisollamme on korona, niin myös meillä voi olla. Hyvin harvaa testataan koronan varalle. Jonkinlainen riski tässä otetaan HUS:n puolelta, hän näkee.