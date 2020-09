Korona-aika sai ihmiset hoitamaan ihoaan meikkaamisen sijaan – ihonhoitotuotteet pitävät Lumenen tulosta yllä: "Kansainvälisesti meille on tullut uusia markkinoita"

Kalliit merkit myyneet hyvin korona-aikana

– Nimenomaan nämä kalliit merkit ovat kasvaneet koronan aikana. Ajattelimme itse että kun matkustusta on vähän, eikä tax freeta käytetä, niin se myynti on siirtynyt sieltä kauppoihin, kertoo Tuija Salmi SOK:n Sokoksen ja Emotion -myymälöiden ryhmäpäällikkö.

Verkkokauppa pelasti kivijalan myynnin menetyksiä

Verkkokaupan vahvistuminen on hyödyttänyt kotimaista kosmetiikkayritystä, joka on pääsemässä viime vuoden ennätykseen, koronasta huolimatta.

– Kun puhutaan perinteisestä kaupasta, niin siellä nämä isot globaalit jätit ovat vallanneet kaikki parhaan lattiapinta-alat isoista ketjuista. Nyt kun tuli tälläinen tilanne, me lähdemme kaikki samalta tasolta ja se on suosinut pieniä, nopeitä ja ketteriä pelureita kuten me, kertoo Berg.

– Kansainvälisesti meille on tullut uusia markkinoita, jotka vetävät todella hyvin. Me olemme esimerkiksi todella tyytyväisiä Ruotsiin, siellä on meillä 25 prosentin kasvu. Ja siellä meillä meikkivoiteiden markkinajohtajuus, mikä on todella komea askel meille.