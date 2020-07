Suomalaiset ostavat tuhansien eurojen luksustuotteita yhä enemmän, vaikka korona kurittaa taloutta – professori paljastaa yllättävän syyn

Suomalaisyrittäjä hämmästyi luksustuotteiden menekistä korona-aikana

– Tämän kevään ja kesän aikana meillä on ollut yllättävän vilkasta. Kun turisteja on tällä hetkellä niin vähän, olemme hyvin onnellisia siitä, että suurin osa asiakkaistamme on suomalaisia. Suomalaisten kulutus on muutenkin mennyt kalliimpaan suuntaan, Pouttu kertoo MTV Uutisille.

Nuoret miehet uusi ja kasvava kuluttajaryhmä

Yksittäisten tuotteiden hintojen nousu on tuttua myös Poutulle. Sille on kuitenkin selitys.

Brändien täytyy nostaa hintoja, jotta kaikki eivät saa luksusta

– Usein se on taloudellinen uhraus, joskus luksuksen perässä pitää matkustaa jonnekin. Luksus on kuitenkin olennaisesti erilainen asia kuin muoti tai laatutuote. Laatutuotteen pitää aina perustella itsensä sillä, että se on jotenkin teknisesti parempi kuin normaali tuote. Muodin idea taas on se, että se vaihtuu koko koko ajan. Luksus vain on. Jos luksusta ei ymmärrä, sitä ei myöskään ansaitse, Mattila luonnehtii MTV Uutisille.