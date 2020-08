Design-kasvomaskit ja glitter-käsidesit viedään käsistä – MTV tutustui koronamuotiin

Kasvomaskien myynti on räjähtänyt Suomessakin räjähdysmäisesti. Myynnin odotetaan kasvavan edelleen, koska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut virallisen suosituksensa kasvomaskien käyttöön.

– Kyllä siitä näyttäisi sellainen tulevan. Meillä asiakkaat ottavat perus mustaa ja sitten printtejä. Asun mukaan, että on sitten vähän millä keimailla. Toisaalta tämähän on sellainen kävelevä huutomerkki, että mitä näyttävämpi, niin minun mielestä se antaa hyvää esimerkkiä, kertoo 1981 Helsinki myymälän toinen yrittäjä Niina Klemetti.

Kysyntä on ollut niin kovaa, että maskit on ajoittain myyty liikkeestä loppuun.

– On jouduttu ottamaan tilauksia vastaan, kun myymälässä ei ole ollut varastoa jäljellä, mutta lisää tehdään koko ajan, kertoo yrittäjä Paju Heinonen 1981 Helsinki.

Glitter-käsidesi on varsinkin lasten suosiossa

Jos kasvomaskien myynti on kasvanut moninkertaisesti, niin on myös käsidesien. Nyt markkinoille on tuotu hieman erilaisempi tuote. Nimittäin glitter-käsidesi.