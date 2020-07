Ruoan verkkokauppa on poikkeusajan suurin voittaja suomalaisella verkkokauppakentällä – hurja kasvu ei ole jäämässä vain hetken huumaksi

Koronaviruskevät vaikutti mittavasti suomalaiseen kaupankäyntiin. Kun rajoitustoimet iskivät, siirtyivät kansalaiset selkeämmin verkkokauppojen asiakkaiksi. Verkkokaupoille on jäämässä keväästä monenlaista oppia ja lopputuloksia. Selkein voittaja on kuitenkin selvillä.

Ruoan verkkokauppa otti suuren harppauksen, joka näkyy jatkossa suomalaisten ostotottumuksissa. Analyysiyhtiö Nielsen arvioi ruoan verkkokaupan markkinaosuuden olevan 0,6 prosenttia viime vuonna. Koronakevät on muuttanut tilannetta pysyvästi, alan suuret toimijat arvioivat.

– Näemme asiasta viitteitä jo kesäkuun kehityksessä, sillä vaikka olemme tulleet jo kevään huippuviikoista alas, oli kesäkuun myynti viisinkertaista viime vuoteen verrattuna. Uskomme, että tästä on tullut useille ihmisille pysyvä asiointitapa.

– Nyt myynnin taso on pysynyt näin hyvänä. Minulla on luottavainen näkymä siihen, että nouseva ruoan verkkokaupan käyttö jatkuu vielä syksyllä. Näemme jo nyt sen, että aktiivisten ruoan verkkokaupan käyttäjien määrä on noussut. Se kertoo siitä, että ihmiset ovat omaksuneet uusia ostotottumuksia ja uuden palvelun, kertoo puolestaan SOK:n digitaalisten palveluiden päällikkö Matti Torniainen.