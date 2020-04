Korona kurittaa, mutta seksilelukauppa käy – ainakin netissä: "Ihmiset ovat tavallista enemmän kotona, joten ehkä heillä on myös enemmän aikaa nauttia toisistaan"

Ainahan se on mielessä – ja joillakin nyt entistä enemmän, kun aikaa vietetään kotioloissa runsaammin kuin ennen. Seksille lienee nyt enemmän aikaa kuin aiemmin, sillä kotona istuminen on tuonut piristystä erotiikkaliikkeiden verkkomyynteihin.

Nyt ostetaan tuotteita pareille

– Suomen lisäksi seksilelut näyttävät kiinnostavan tavallista enemmän myös muualla Pohjoismaissa. Kun katsomme myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan verkkokauppojemme tilannetta, kiinnostuksen kasvu on selvästi havaittavissa kaikissa maissa. Asiaan vaikuttaa selvästi se, että ihmiset ovat tavallista enemmän kotona, joten ehkä heillä on myös enemmän aikaa nauttia toisistaan, Kjelsmark pohtii.

"Asiakkaat ostavat nyt laadukkaampia tuotteita"

"Verkkokauppa on ollut ihmisille luonteva tapa hankkia virikkeitä"

– Samaan aikaan tosin meillä on ollut ennalta suunniteltua mainontaa, joka itsessään on myyntiä nostanut. Selvää on kuitenkin, että nyt kun pysytellään enemmän kotosalla, niin verkkokauppa on ollut ihmisille luonteva tapa hankkia virikkeitä makuuhuoneen puolelle, Rosén kuvailee.