Spakulaatiot jylläävät: Oliko koronapandemia laboratoriosta karannut hirviö?

Eri maiden tiedustelupalvelut pitävät viruksen laboratoriosta vuotamista mahdollisena selityksenä pandemialle. Virologian professori Olli Vapalahti pitää silti luonnollista alkuperää todennäköisimpänä.

Viisi vuotta sitten maailman raiteiltaan suistaneen koronapandemian alkuperään liittyvät kysymykset ovat nousseet jälleen esiin. Saksalaismediassa julkaistiin Saksan ulkomaantiedustelun BND:n vuonna 2020 tekemä arvio, jonka mukaan pandemian takana oli suurella todennäköisyydellä viruksen karkaaminen laboratoriosta Kiinassa.

Asiasta uutisoivat tässä kuussa saksalaislehdet Die Zeit ja Süddeutsche Zeitung. Lehtien mukaan Saksan silloinen liittokansleri Angela Merkel oli tilannut BND:ltä arvion viruksen alkuperästä. Raporttia ei kuitenkaan julkaistu. BND oli löytänyt merkkejä siitä, että laboratoriossa oli muokattu viruksia tutkimussyistä helpommin ihmisiin leviäviksi.

BND arvioi tuolloin, että oli 80–90 prosentin todennäköisyys sille, että SARS-CoV-2-virus vapautui Wuhanin virologian instituutin laboratoriosta Kiinasta. Uusi koronavirus havaittiin Wuhanissa loppuvuodesta 2019. Kiina on kiistänyt jyrkästi laboratoriosta karkaamisen mahdollisuuden.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA sanoi tammikuussa, että sen uuden arvion mukaan pandemia oli todennäköisemmin lähtöisin laboratoriosta kuin luonnosta. Kummatkin vaihtoehdot olivat CIA:n mukaan mahdollisia.

Saksalaislehtien mukaan BND jakoi arvionsa CIA:lle viime syksynä. Myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI löysi paljon todistusaineistoa, joka tuki laboratoriosta karkaamisen teoriaa, kertoi yhdysvaltalaislehti Vanity Fair helmikuussa.

"Sen hetkisen tiedon valossa"

Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahden mukaan tieteellinen todistusaineisto puhuu edelleen vahvemmin viruksen luonnollisen alkuperän puolesta laboratoriosta karkaamisen sijaan.

– Tämä arvio oli ollut Saksan tiedustelupalvelulla vuonna 2020 sen hetkisen tiedon valossa. Siinä mielessä tämä ei ehkä ole suuri uutinen. CIA:lla on siirretty viisaria tämän labralähtöisyyden puoleen, mutta vain jonkin verran. En tietenkään voi tietää, mihin näiden maiden tiedustelupalvelut nojaavat tietonsa. Mutta yleisesti ottaen se, mitä on julkaistu vertaisarvioiduissa lehdissä, ja tieto näiden virusten genetiikasta sopivat siihen, että tämä on luonnollista alkuperää oleva virus, kertoo Vapalahti.

– Luonnollinen tarkoittaa sitä, että tämän tyyppinen virus on liikkunut lepakkopopulaatioissa ja päätynyt niistä ehkäpä sitten tarhattuihin supikoiriin, joita on ollut tarjolla Wuhanin eläintorilla.

Eläinperäisyys "kohtuullisen selkeää"

Viruksen evoluutioon ja leviämisen maantieteelliseen mallinnukseen liittyvä todistusaineisto puoltaa Vapalahden mukaan "kohtuullisen selkeästi" viruksen zoonoottista eli eläinperäistä alkuperää. Tapahtuneen selittämiseen ei siis tarvita vuotoa laboratoriosta.

– Vaikka sitä ei tietysti ole mahdollista poissulkea varmuudella. Ja tietysti se, että keskustelu on mennyt niin poliittiseksi ja uskonnonomaiseksi, tekee asian selvittämisen myös varmasti vaikeammaksi.

Vapalahden mukaan toisenlaista alkuperää virukselle ei voida täysin sulkea pois, joten aukotonta todistusta pandemian alkuperälle tuskin koskaan saadaan. Näin ollen spekulaatiolle jää tilaa jatkossakin, ja tiedustelupalveluilla voi tietysti olla lähteitä, joista muilla ei ole tietoa. Bioturvallisuudesta on Vapalahden mukaan huolehdittava riippumatta pandemian alkuperästä.

Virusevoluution tutkijoiden parissa ajattelu asiasta ei ole Vapalahden kokemusten perusteella muuttunut suuresti pandemiavuosien jälkeenkään, vaikka erimielisyyksiä onkin.

Suuren yleisön mielipiteet ovat muuttuneet selvästi ainakin Yhdysvalloissa, jossa vuonna 2023 noin kaksi kolmasosaa ihmisistä piti laboratoriosta vuotamista todennäköisimpänä alkuperänä koronavirukselle, kertoi Washington Post. Vielä pandemian alussa vuonna 2020 vastaava osuus oli vajaa kolmannes vastaajista, kertoi Pew Research.

Seuraavan pandemian ennusmerkit huolestuttavia

Vuonna 2023 American Society for Microbiologyn julkaisemassa laajassa katsauksessa tarkasteltiin molempia hypoteeseja viruksen alkuperästä. Perusongelmaksi mainitaan se, että laboratorioalkuperän aukoton todistaminen tai poissulkeminen vaatisi Wuhanin virologian instituutin työn läpinäkyvää tarkastelua, minkä Kiina esti.

Loppuvuonna 2019 wuhanilaiseen ruokatoriin liittyneistä ensimmäisistä dokumentoiduista tartunnoista kerätyn todistusaineiston perusteella katsauksessa päädyttiin silti siihen, että viruksen eläinperäinen alkuperä on laboratorioteoriaa todennäköisempi.

Vapalahden mukaan seuraavan suuren pandemian torjumisen kannalta on huolestuttavaa, että poliittisista syistä kansainvälistä tartuntatautiyhteistyötä ollaan lähinnä vaikeuttamassa tehostamisen sijasta. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ilmoitti toisen kautensa ensimmäisenä päivänä vetävänsä maansa Maailman terveysjärjestö WHO:sta.

– Tällä hetkellä ennusmerkit eivät kauhean hyvältä näytä, Vapalahti sanoo.

