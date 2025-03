Lapin ja Pohjois-Karjalan rajavartiostoissa kymmeniä hengitystieinfektioita

Vakavilta tautimuodoilta on toistaiseksi vältytty, ylilääkäri sanoo.

Lapin ja Pohjois-Karjalan rajavartiostojen rajajääkärikomppanioiden varuskunnissa on todettu runsaasti hengitystieinfektioita, Rajavartiolaitos kertoo.

Tartunnan saaneita on kummassakin rajavartiostossa useita kymmeniä. Sairastuneiden tilanne on vakaa eikä vakavia tautimuotoja ole Rajavartiolaitoksen mukaan todettu.

– Yhtenä infektion aiheuttajana on todettu adenovirus, johon liittyen todennettuja tapauksia on ollut noin kymmenen. Adenovirus voi aiheuttaa rajuakin taudinkuvaa ja vakavaa sairaalahoitoon johtavaa tautimuotoa. Vakavilta muodoilta on onneksi vältytty, Rajavartiolaitoksen ylilääkäri Tomi Wuorimaa sanoo tiedotteessa.

Ylilääkärin mukaan varusmiehillä on ollut myös koronaa ja kausi-influenssaa.

Hengitystieinfektioiden määrä lähti nousuun viime viikolla ja jatkoi kasvuaan vielä kuluvan viikon alussa. Rajajääkärikomppanioissa on käynnistetty toimet tilanteen hallitsemiseksi. Lapin rajavartiosto esimerkiksi pitää terveet ja sairastuneet varusmiehet erillään tartuntariskin pienentämiseksi.

26.03.2025 kello 17.48: Juttua päivitetty kauttaaltaan lisätiedoilla.