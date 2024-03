Kommentti: Yksi lause olisi pelastanut juttujaan sepitelleen toimittajan ja mediapomot

Kuka ymmärsi sepitteen?

– Journalismissa olennaista on kertoa tietoja, jotka perustuvat faktoihin. Siitä nyt ei pääse mihinkään. Muut tehokeinot on syytä erottaa tekstistä niin, että lukijalle tulee selväksi, mikä on faktaa ja mikä on jotakin muuta, sanoo Maaseudun Tulevaisuuden vastaava päätoimittaja Jouni Kemppainen, joka on tällä hetkellä myös Päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja.