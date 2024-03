JSN:n puheenjohtaja Aamulehden uutisskandaalista: Ei suosittele juttujen poistamista

Tosiasiat ja sepite on pystyttävä erottamaan toisistaan

– Pitää tutustua ensin tarkemmin tähän tapaukseen, mitä kaikkea on tapahtunut. On mahdollista, että katsomme tätä keissiä. Aamulehti nyt näyttää lähteneen aktiivisesti liikkeelle ja kertoo varmasti lisää siitä.

Hyvönen kertoo, että JSN:llä on myös mahdollisuus ottaa tapauksia oma-aloitteisesti käsittelyyn. Erityisestä syystä käsittelyyn voi ottaa myös juttuja, joiden julkaisusta on kulunut yli kolme kuukautta.

– Ymmärrän kyllä, että selvityksen ajaksi näin tehdään, jotta korjaustoimenpiteet saadaan kohdistettua oikein. Me emme suosittele juttujen poistamista, koska se on sitä historiaa, jonka on syytä olla saatavilla. Jos löytyy täysin virheellisiä tai keksittyjä kohtia, ne tietysti pitää kertoa ja vähintään se, minkälaisia virheitä on löytynyt.