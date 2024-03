Tarinoita sepittäneen toimittajan jutut tarkempaan syyniin – Aamulehti pestaa selvityshenkilön

Päätoimittajan mukaan vielä ei ole mahdollista kertoa, kuka selvityshenkilö on.

Aamulehti kertoi perjantaina poistaneensa verkosta 551 Kuuselan kirjoittamaa juttua sen jälkeen, kun hän kertoi tuoreessa elämäkerrassaan sepittäneensä juttuihinsa osioita. Asiasta on syntynyt laaja sepitekohu.

Aamulehden päätös juttujen poistamisesta verkosta on kirvoittanut Keskisen mukaan monenlaista palautetta. Osa lukijoista on ollut pettynyt Aamulehden toimintaan ja kertoo sallivansa Kuuselalle myös fiktion, koska tekstit ovat olleet niin kiehtovia. Osa lukijoista taas on kiittänyt lehden ratkaisua ja kertoo kokevansa tulleensa huijatuksi Kuuselan taholta.