Mediakonserni Hilla Group yhdistää muutosneuvottelujen päätteeksi kolme Tunturi-Lapissa ilmestyvää paikallislehteä.
Enontekiön Sanomat, Kittilälehti ja Luoteis-Lappi yhdistetään yhdeksi tilattavaksi paikallismediaksi.
Kainuun paikallismedioiden eli Kuhmolaisen, Sotkamo-lehden ja Ylä-Kainuun painettujen lehtien ilmestymiskertoja vähennetään yhteen viikossa. Muutoksella halutaan antaa toimituksille paremmat mahdollisuudet keskittyä sisällön suunnitteluun ja laadukkaaseen paikallisjournalismiin, yhtiö kertoo.
Muutosneuvottelujen myötä Hilla Groupissa päättyy kolme työsuhdetta ja kolmen työsuhteen olennaisia ehtoja muutetaan.
Yhtiö perusteli muutosneuvotteluja paikallismedioiden heikentyneellä kannattavuudella ja toimintaympäristön muutoksilla.