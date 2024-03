Aamulehden entinen vastaava päätoimittaja: Kuuselan koko ura pyritty vetämään likakaivoon

Näin arvioi viestinnän professori Risto Kunelius Helsingin yliopistosta. Hänen mukaansa pitäisi saada tarkempi käsitys siitä, minkälaisia epäilyjä Aamulehdellä on toimittaja Kuuselan toiminnasta. Kunelius nostaa esiin, että Kuusela on sanonut, ettei ole koskaan vääristänyt kenenkään sanomisia.

– Toisessa päässä sitten on tämä mainittu 500 juttua, josta emme kovin paljon tiedä, tai ainakaan minä en tällä hetkellä tiedä, mitä siellä on, Kunelius sanoo.

Professori: Faktoissa journalismin pointti

Kuusela on palkittu toimittaja, ja hän on kertonut olleensa ällistynyt Aamulehden toiminnasta. Eläköityneen Kuuselan itsensä mukaan juttujensa fiktiiviset osiot ovat selvästi tunnistettavissa.

– Journalismissa olennaista on kertoa tietoja, jotka perustuvat faktoihin. Siitä nyt ei pääse mihinkään. Muut tehokeinot on syytä erottaa tekstistä niin, että lukijalle tulee selväksi, mikä on faktaa ja mikä on jotakin muuta. Lisäksi sitaatteihin pitää voida luottaa, hän sanoo.