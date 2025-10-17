Ratkaisuja uutistoimisto STT:n tilanteeseen ei tule vielä tämän vuoden puolella liikenne- ja viestintäministeriöstä, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) STT:lle.

Työ STT:n tilanteen ratkaisemiseksi on ministeriössä Lulu Ranteen mukaansa vielä kesken eikä mitään poliittisia päätöksiä ole tehty.

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) valmistelussa olevassa mediamuistiossa tarkastellaan STT:n osalta vaihtoehtoisia etenemisreittejä.

Muistiossa pyritään etsimään koko uutismediaa ja media-alaa koskevia ratkaisuja.

– Ei se tämän vuoden puolella tule vielä. Siinä tehdään perusteellista työtä tilannekuvan luomiseksi, Ranne kommentoi STT:lle eduskunnassa.

Hän sanoo lähtökohtana olevan, että media toimii markkinaehtoisesti.

Ranne katsoo, että STT:n on tehostettava ja uudistettava toimintaansa, jotta se pystyy toimimaan markkinaehtoisesti pienellä kielialueella myös tulevaisuudessa.

STT:n perusuutispalvelu on jo pitkään toiminut tappiollisesti.

Ranteen mukaan STT:n tilanteen ratkaisemiseksi voidaan pohtia erilaisia valtiontukiratkaisuja, mutta niiden pitäisi olla ehdollisia ja väliaikaisia.

Ministeri sanoo Uuden Suomen haastattelussa näkevänsä, että STT:llä on oma paikkansa suomalaisessa mediakentässä.

– En näe, että STT romahtaa tämän hallituksen aikana, hän sanoi.

Faktantarkistusta lisäksi?

Media-alalla työskennellyt kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä (kok). kertoi torstaina, että hän on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle vaihtoehtoja STT:n jatkosta.

Yksi vaihtoehdoista on, että valtio tukisi rahallisesti STT:n toimintaa. Aalto-Setälä ei halunnut avata ehdotuksen yksityiskohtia enempää.

Kauppalehti uutisoi torstaina, että STT:lle ehdotetaan muun muassa nykyisen uutistoimistoroolin lisäksi roolia faktantarkistajana ja muun mediakentän tietojen kerääjänä ja paketoijana. Myös pohjoismaisten uutistoimistojen yhteistyötä lisättäisiin.

Ehdotuksen mukaan valtio ei tulisi STT:n omistajaksi mutta järjestäisi siltarahoituksen STT:lle, jotta se kykenisi uudistumaan ehdotuksen mukaisesti.

STT:n suurin omistaja Sanoma Media Finland (SMF) on suunnitellut vähentävänsä STT:n uutis- ja kuvapalveluiden käyttöä merkittävästi tai luopuvansa niistä kokonaan.

LVM kertoi syyskuussa laativansa muistion kotimaisen mediakentän tulevaisuudesta.