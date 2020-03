Kommentti: Vakaa viestijä Marin kiskoi demarit ykköseksi hurjalta takamatkalta

Marin on onnistunut vakuuttamaan suomalaiset.

Tuoreessa Alma-kyselyssä SDP syrjäytti ensimmäistä kertaa pitkään aikaan perussuomalaiset suosituimman puolueen paikalta. SDP:n kannatus oli maaliskuussa 21,1 prosenttia ja perussuomalaisten 20,1 prosenttia. Ero on vain hienoinen demarien hyväksi, varsinkin jos otetaan huomioon virhemarginaali (2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa), mutta 4,4 prosenttiyksikön kannatuksen kasvu on oikeasti merkittävä muutos.

Oppositio on ollut mukana keskustelemassa valmiuslain käyttöönotosta, mutta muutoin oppositiopuolueilla on ollut statistin rooli pääministeri- ja hallitusvetoisessa kriisinhoidossa. Kolmanneksi suosituimman kokoomuksen kannatus oli 16,8 prosenttia. Perussuomalaisten suosio tippui puolestaan 1,6 prosenttiyksikköä.

Keulakuvan varjossa

Kaikki ei ole mennyt koronahoidossa putkeen ja sen pääministeri Marin on myös myöntänyt. Lentokenttien ja kotimaahan vyöryneiden kansalaisten karanteeni ja koronahoito mokattiin ja pahemman kerran.

Muutoin hallitus on pystynyt toimimaan tilanteen poikkeuksellisuuteen nähden hyvin.

Koko hallituksen johtoviisikko on hoitanut viestintänsä selkeästi, mutta valtava julkisuus ei ole hyödyttänyt muita samalla tavalla. Muut hallituspuolueet jäävät kauas taakse ja vihreät on jopa menettänyt kannatustaan (-1,9 prosenttiyksikköä).

Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon, keskustan Katri Kulmunin ja vasemmistoliiton Li Anderssonin on vaikea erottautua. He hoitavat omaa tonttiaan, mutta pääministeri on kuitenkin ja etenkin historiallisessa poikkeustilanteessa keulakuva, johon nyt nojataan.