Eeva Lehtimäen kommentti: PS kaappasi muilta puolueilta miehet ja kiri gallupkärkeen, kun puhe nuorten jengiväkivallasta yltyi – riittääkö SDP:n kiito kevään kuntavaaleihin asti?

Tuoreiden lukujen mukaan Perussuomalaiset on noussut pitkästä aikaa niukasti suosituimmaksi puolueeksi 20,9 prosentin kannatuksella. Kakkosena on SDP 20,6 prosentilla.

Tyytymättömiä, kaappauksia muista puolueista ja turvattomuuspuhetta

Huonojen koronauutisten ja yleisen epävarmuuden keskellä Perusuomalaiset on puolue, johon tyytymättömyyttä on purkautunut.

Taloustutkimuksen aineiston mukaan Perussuomalaiset on pystynyt pitämään eduskuntavaaleissa puoluetta äänestäneet riveissään. Lisäksi nukkuvia on saatu heräteltyä kannattajiksi. Kuntavaalien kannalta kiinnostavinta on se, että Jussi Halla-aho joukkoineen noukkii lisäkannattajia erityisesti Kokoomuksesta ja Keskustasta.

Roustaus ei hetkauta tavista

Kestääkö Marinin kiito huhtikuulle asti?

Pääministeri on vedonnut toistuvasti julkisesti koronaväsymystä poteviin kansalaisiin tautilanteen heikkenemisen vuoksi. Keväällä ohjeet otettiin kirjaimellisesti, nyt tähän ei voi enää luottaa. On raakaa sanoa, mutta asialla ei ole uutuusarvoa.

Tässä hallitus on etulyöntiasemassa, varsinkin kun rokotteesta on saatu lupaavia uutisia. Samaan aikaan voi tulla myös virheitä, eikä tauti otakaan laantuakseen.

Alavireinen Kokoomus

Entä sitten Kokoomus? Uusin mittaus on puolueen kannalta karmea. Alavire jatkuu, oppositiossa se on jäämässä kakkospuolueen rooliin. Kuntavaalien tappio häämöttää tällä menolla. Vaikka laskua edelliseen mittaukseen on vain 0,7 prosenttiyksikköä, puolue on lasketellut alaspäin koko syksyn ajan.