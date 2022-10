Eeva Lehtimäen kommentti: Keskustan kannatus enteilee kunnon turpasaunaa

Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa keskustan kannatus on historiallisen alhaalla 10,3 prosentissa.

Se on veretseisauttava lukema eduskuntavaaleihin valmistautuvalle puolueelle.

Mika Lintilä on vastuussa energia-asioista. Valtiovarainministeri Annika Saarikko istuu rahojen päällä ja johtaa muun muassa varautumisen ministeriryhmää, joka kertoi viime viikolla, miten Suomi suojaa tärkeää infraansa Nord Streamin kaasuputki-iskujen jälkeen. Aina puuhakas maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen hoitaa ruokakriisiä ja puolustusministeri Antti Kaikkonen on noussut tulevan Nato-jäsenyyden ja Ukrainan-sodan myötä valtiomiessarjaan.

Keskustalla on siis keskeisiä salkkuja, joiden takia julkisuutta on tullut päällevyöryvien kriisien keskellä. Ratkaisujakin on ollut. Ei auta. Oppositio kutsuu.