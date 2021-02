Sanna halusi perua sohvakaupat, liike vaati korvauksena puolet tuotteen hinnasta – KKV: "Ehdottomasti kohtuutonta!"

Sanna, nimi muutettu, oli haaveillut uuden sohvan ostamisesta, ja kun hänen kotipaikkakunnalleen tuli sohvia myyvä pop up -myymälä, joka lupaili suuria alennuksia, niin hän lähti katsomaan itselleen uutta laiskanlinnaa.

– Tuotteen alkuperäistä hintaa ei lukenut missään, joten mistä voi tietää, paljonko alennus oikein on.

Vaadittiin puolet tuotteen hinnasta

– Sanoin, että ei missään nimessä! He halusivat puolen sohvan hinnan siitä, että minä en ostaisi mitään!

Sanna selvitti asiaa kuluttajaneuvonnan kautta. Hän ehdotti myyjälle, että maksaisi 10 prosenttia kauppahinnasta ja pyöristi luvun 100 euroon. Pitkän vekslauksen jälkeen he päätyivät 150 euron korvaukseen tilauksen peruuttamisesta.

Laillisesti tässä ei ole mitään väärää. Koska yrityksellä ei ole palautus- tai peruutusoikeutta, kuluttajalla ei ole oikeutta perua tehtyä kauppaa ilman korvausta, kun on kyse myymälämyynnistä.

Sanna ei ole ainoa, joka ei ole ollut tyytyväinen kyseisen yrityksen toimintaan. Vuosina 2019–2021 Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV) on tullut kymmenen yhteydenottoa samaan firmaan liittyen.

"Myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen"

KKV:n johtava asiantuntija Raija Marttala toteaa, että tilanteessa on edetty lain mukaan, mutta moni asia olisi voitu hoitaa huomattavasti paremmin.

– Tällaisessa tapauksessa kuluttaja voi rikkoa sopimuksen peruuttamalla tilauksen ennen kuin tuote on luovotettu ostajalle, mutta myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen, hän selittää.

Kuluttajasuojalaissa todetaan, että jos ostaja peruuttaa tavaran tilauksen, myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä kaupan purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista.

Marttalan mukaan useilla huonekaluliikkeillä on kategorisesti olemassa 10 prosentin sopimussakko. Sannalta vaaditut 450 euroa eli 50 prosenttia ovat hänen mielestään ihan liikaa.

– Se on ehdottomasti kohtuutonta! Jopa 150 euroa on yläkanttiin, sillä se on vajaat 17 prosenttia tuotteen hinnasta. Sekin saattaisi muuttua kuluttajariitalautakunnassa pienemmäksi, varsinkin kaupat peruttiin saman päivän aikana, hän toteaa.