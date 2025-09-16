Sijoitushuijaukset ovat yhä suurempi uhka suomalaisten taloudelle.
Finanssivalvonnan mukaan sijoitushuijaukset ja niiden yritykset ovat lisääntyneet.
Sijoitushuijauksille ei ole vain yhtä muotoa, varoittaa johtaja Niko Saxholm Finanssivalvonnasta. Uhreja voidaan lähestyä monin eri tavoin.
Huijarit soittavat puheluita, lähettävät tekstiviestejä ja vaanivat uhreja Facebookin ryhmissä. Uusia huijattavia houkutellaan myös erilaisissa sosiaalisen median mainoksissa.
Tarvittaessa huijarit yhdistävät viestintätapoja.
Saxholm luettelee lisäksi muutamia merkkejä, jotka voivat paljastaa sijoituspalveluiden tarjoajan huijariksi.
Punaisia varoituslippuja ovat esimerkiksi lupaukset kovista tuotoista ja eräät normaalista sijoitusneuvonnasta poikkeavat työnteon tavat.
Lisäksi sijoitushuijausten mainonnassa on eräs häikäilemätön kikka, joka on valitettavasti tullut henkilökohtaisen tutuksi myös Huomenta Suomen juontaa Joanna Kuvajalle.
Katso Niko Saxholmin vinkit jutun alussa olevalta videolta.