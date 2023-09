Traktorikauppias Belgiasta huijasi Matilta liki 7 000 euroa – poliisi lopetti tutkinnan liian vähäisenä

Vastaus Belgiasta

Sivut katosivat netistä

Myyjä lähetti Matille kauppakirjan allekirjoitettavaksi ja kertoi, että toimitus lähtee käyntiin, kun rahat ovat tilillä. Myyjä sanoi, että traktori toimitetaan Matin pihaan yrityksen perävaunulla 5–6 päivää sen jälkeen, kun kauppakirja on allekirjoitettu ja rahat on maksettu. Kauppahinnaksi sovittiin 6 800 euroa.

– Ajattelin, että no siinä reilu 6 000 euroa menee jos menee. Näytti niin varmalta, että siinä on yhtiö takana ja kaikki, Matti kertoo.

– Koko ajan minä epäilin sitä, että tämä on huijaus. Olin varautunut, että reilu 6 000 euroa menee ketuille. Oli niin epäilyttävä homma. Hyvännäköinen traktori ja niin edullinen hinta. Jos olisi yksityinen henkilö ollut, en olisi lähtenyt koko hommaan. Oli niin asialliset nettisivut tehty, että ne lisäsivät uskoa toiseen suuntaan.

Poliisi keskeytti esitutkinnan

Poliisista ei ollut apua. Matille lähetettiin alkuvuodesta 2023 tieto, että asian esitutkinta on keskeytetty.

– On niin pieni raha kyseessä ja ulkomailla tekijä, niin ei tämä kiinnosta, hän toteaa.

Selviä varoitusmerkkejä

Matti kertoo MTV Uutisille, että huijauksen kohteeksi joutuminen on saanut aikaan muutoksia hänen elämässään. Traktoritapauksen jälkeen hän on "piruuttaan" alkanut tonkia erilaisia nettisivustoja etsiskellen mahdollisia huijauksia.

Ensimmäinen varoitusmerkki on poikkeuksellisen edullinen hinta. Jos hinta on selvästi alhaisempi kuin muissa vastaavissa ilmoituksissa, kyse on hyvin todennäköisesti huijauksesta.