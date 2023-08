Nettiostoksilla voi menettää rahat ja henkilötiedot – Tori.fi:n asiantuntija paljastaa, mistä huijarin useimmiten tunnistaa

Huijauksia on pyritty kitkemään myös tarjoamalla käyttäjille mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen. Tällöin käyttäjä on kirjautunut joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja näin ollen huijaamisen kynnys on jonkin verran korkeampi. Vahvasti tunnistautuneilla on asiasta merkki profiilissaan.