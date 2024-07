Kommentti: Tätä Suomen olympiajoukkueelta voi oikeasti odottaa – mistä tulevat 2,3 mitalia?

Suomen olympiakomitea on viimeisen vuosikymmenen aikana ryhtynyt kiertämään kiveen hakattuja mitalitavoitteita nerokkaalla tavalla. Puhutaan olympiadin eli nelivuotiskauden mitalitavoitteista ja analytiikkaan perustuvasta mitaliodottamasta.

Tällaisen tulostavoiteasettelun järki on siinä, ettei siinä ole mitään järkeä.

Pariisista tulossa 2,3 mitalia

Mitalitavoitteesta puhumisen sijaan olympiakomiteassa on omaksuttu viime vuosina puhe mitaliodottamasta – menneisiin kilpailusuorituksiin pohjautuvasta ennusteesta, joka kertoo millaiseen menestykseen kunkin urheilijan olisi realistista yltää.

Mitaliodottamasta puhuttaessa olympiakomitean urheilujohto voi unohtaa urheilijoiden tarpeettoman paineistamisen ja keskittyä siihen, mitä varten se on olemassa: tarvittavien tukitoimien ja resurssien varmistamiseen.

Mitaliodottama kertoo siis olympiadin mittaista mitalitavoitetta paremmin Suomen urheilun todellisesta tilasta, mutta siinäkin on paha kompastuskivensä. Jos analytiikka kertoo, että jalkapallojoukkueen olisi pitänyt voittaa EM-finaalinsa 3–1, mutta se päätyikin häviämään sen 0–2, ei datasta ole kuin vääntämään sisupuukkoa haavassa.

Ketkä tuovat mitalit?

Tulospohjaisissa lajeissa, kuten yleisurheilussa, urheilijan taso on helpoimmin mitattavissa, mutta samalla se jättää täysin huomioimatta viimeaikaisen kunnon ja loukkaantumiset. Siksi seiväshyppääjä Wilma Murto ja keihäänheittäjä Oliver Helander ovat tulostasoltaan edelleen mitalipotentiaalisia urheilijoita, vaikka kummankin yllä on lukuisia kysymysmerkkejä ennen olympialaisia.

Nämä ovat saavuttaneet mitaleita tai ainakin kamppailleet niistä kisoissa, joissa kaikki maailman parhaat ovat paikalla. Otanta on joissain lajeissa erityisen pieni, mutta niissäkin tasainen sijoittuminen kahdeksan parhaan joukkoon ja palkintopallin tuntumaan riittää nostattamaan odottamaa.

All Over Press/Getty Images

All Over Press/Getty Images

Lisäksi on joukko urheilijoita, joiden yksittäiset kisasuoritukset ovat tuottaneet parhaimmillaan sijoituksia kahdeksan parhaan joukkoon, mutta joiden perustaso ei ole vakiintunut kansainvälisissä huippukisoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi painija Jonni Sarkkinen , golfari Sami Välimäki , trap-ampuja Noora Antikainen , maantiepyöräilijä Anniina Ahtosalo , kouluratsastaja Henri Ruoste , rullalautailija Heili Sirviö , moukarinheittäjä Krista Tervo sekä keihäänheittäjät Lassi Etelätalo ja Toni Keränen .

Jos siis kuudesta huipputason mitalikandidaatista ja reilusta kymmenestä seuraavien kategorioiden urheilijasta kaksi saa mitalin kaulaansa ja yhdeksän yltää pistesijalle, on olympiakomitean asettama mitalitavoite pelastettu.

Tällä hetkellä tuo tavoite on siis varsin realistinen suhteessa ennusteeseen. Mahdollisuuksia on jopa paljon kovempaankin pottiin, mutta pelko kokonaan ilman mitalia jäämisestä on edelleen aiheellinen.