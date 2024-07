Heilin, 13, korona-aikainen löytö poikii olympiahistoriaa: ”Se tekee minut todella iloiseksi, että voin tehdä tämän Suomelle”

Koko Sirviön nelihenkinen perhe muutti Australiaan vuonna 2016. Tuolloin Heili oli vasta viisivuotias, urheilulupauksen isä Fredu Sirviö kertoo.

– Haluttiin nähdä maailmaa, ja tytöt olivat siinä vaiheessa vielä niin pieniä, etteivät olleet missään koulussa. Ajateltiin, että katsotaan, mitä muualla maailmalla on. Emme olleet koskaan aiemmin edes käyneet Australiassa. Ihastuimme siihen paikkaan ihan välittömästi.

Skeittaaminen tuli kuvioihin kuitenkin vasta vuosia myöhemmin. Neljä vuotta Australiassa asuttuaan perhe kohtasi koko maailman pysäyttäneen ilmiön, kun koronavirus jämähdytti Sirviöt kotiin.

Tylsyyden keskellä Heili ja hänen kolme vuotta nuorempi sisarensa äkkäsivät kotonaan isän vanhan rullalaudan.

– Sitten me mentiin vaan skeittaamaan. Tykkäsin siitä tosi paljon. Olen sitten skeitannut koko ajan, Heili sanoo.

– Kesti vähän aikaa, että ymmärsin, että haluan tehdä tätä pitkään. Ensin tein sitä vain kavereiden kanssa. Sitten aloin oppimaan temppuja ja tajusin, että tätä voi tehdä pidemmänkin aikaa, hän jatkaa.

Skeittaaja Heili Sirviö, 13, kertoo olympiatavoitteestaan – "Hienoa, että saan tehdä tämän Suomelle"

Isä-Sirviölle sisarusten skeitti-into tuli täytenä yllätyksenä, vaikka kaksikko onkin ollut liikunnallista sorttia pienestä saakka.

– Heilin pikkusisko Miila näki skeittilautani ja kysyi, että mennäänkö skeittaamaan. Vastasin, että totta kai mennään. Sillä tiellä ollaan edelleen, Fredu Sirviö herkistelee.

Perhe heittäytyi unelmaan

Sisarukset osallistuivat jo pian lajin aloittamisen jälkeen paikallisiin kisoihin Australiassa. Sen jälkeen isommista mestaruuskisoistakin tuli menestystä.

Perhe päätti heittäytyä Heilin unelmaan täysillä mukaan. Sirviöt ovat reissanneet skeittauksen parissa olympiakarsintakiertueella viime vuodet ympäri maailmaa.

– Australia on skeittauksen huippumaa, joten kun menestystä tuli siellä, voitiin olettaa, että onnistumisia voit tulla kansainväliselläkin tasolla. Sitten Heili pääsi mukaan olympiakarsintakiertueelle. Kaikki meni askel kerrallaan, todella orgaanisesti.

Neljä vuotta myöhemmin Heili valmistautuu 13-vuotiaana kisaamaan parkissa Pariisin olympialaisissa. Park on laji, jossa rullalaudalla ajetaan betonialtaassa ja tehdään erilaisia temppuja.

– Se on tosi kivaa, että voin edustaa maatani. Se tekee minut todella iloiseksi, että voin tehdä tämän Suomelle. Haluan palkintopallille tai voittaa. Se olisi parasta, Heili täräyttää ennakkoluulottomasti.

Sirviö on ennen olympialaisia parkin maailmanrankingissa sijalla 16. Eurooppalaisista hän on kolmanneksi korkeimmalla. Ennen kaikkea skeittaaminen on Heilille kuitenkin suuri ilo. Hänelle tärkeintä lajissa ovat ystävät.

– Aina löytyy uusia. Parhaat kaverini skeittaavat kanssani paljon kisoissa. Olen pystynyt matkustamaan monessa paikassa. Olen saanut ystäviä monesta maasta ja nähnyt erilaisia kulttuureja.

– Heilillä on nyt kavereita jokaisesta maanosasta, Fredu Sirviö komppaa.

Nuoret jyräävät

Rullalautailu oli olympialajina mukana ensimmäistä kertaa Tokiossa vuonna 2021. Jo tuolloin naisten kisoissa mitalistien iät alleviivaavat nuorten otetta vallankahvasta. Kaikki mitalistit olivat alle 20-vuotiaita, neljä heistä alle 15-vuotiaita.

Mistä trendi johtuu?

– Naisten skeittaus on juuri nyt yksi maailman nopeiten kasvavista urheilulajeista. Se tuo valtavasti nuoria, innostuneita tyttöjä lajin pariin. Sieltä nousee huippulahjakkuuksia korkeallekin tasolle. Nuoret ovat hyvin motivoituneita ja heille on tarjolla idoleita, joilta näkee esimerkiksi, että minkälaisia temppuja täytyy oppia. Koko yhteisö on todella tsemppaava ja kannustava, Fredu Sirviö pohtii.

– Varmaan se halu on nuorilla parempi. Lapselle se on vähän enemmän kuin leikki, Heili Sirviö jatkaa.

Vaikka rullalautailussa nuoret ovat vallassa, on Heili Sirviö epäilemättä poikkeusyksilö. Isä uskoo, että maailman huippujen tuntumaan nousemisen takeena on ennen kaikkea monipuolinen liikuntatausta.

– Hänessä yhdistyy moni asia, joita on tehty oikein. Heili on pienestä asti liikkunut ja urheillut paljon. Hän on harrastanut taitoluistelua, jujutsua ja uintia. Hän on saanut liikkumalla kehonhallintansa kuntoon. Totta kai myös terveet elintavat, terve ruokavalio, riittävästi lepoa ja unta. Minimoidaan älylaitteet, jotka lukitsevat lapset virtuaalimaailmaan, isä-Sirviö avaa perheen kasvatusfilosofiaa.

– Kun skeittaus alkoi, se on aina ollut kivaa. Heilin ei ole koskaan ollut pakko mennä, vaan enemmänkin niin, että on se halu ja pakko päästä sinne laudalle.

Olympiareissulle lähtee koko Sirviön perhe. Heili ja isä pääsevät kumpikin olympiakylään, sillä alaikäisellä urheilijalla on oltava mukana huoltaja.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Hurjan määrän kisoja maailman eri kolkissa kiertänyt Heili on myös olympialaisissa kuin kotonaan, Fredu-isä uskoo.

– Heili on tottunut erilaisiin ympäristöihin ja kulttuureihin. Olympialaisissa on paljon hänen hyviä kavereitaan mukana. Uskon, että he pääsevät viettämään paljon aikaa siellä. On todella tärkeää, että kun reissataan näissä kisoissa, niin pääsemme olemaan perheenä yhdessä. Arki on kuitenkin hyvin normaalia.

Historiaa tekevä Heili Sirviö haluaa jatkaa rakkaan lajin parissa pitkään. Kolmen vuoden päästä hän näkee itsensä valmistautumassa jo uransa seuraaviin olympiakisoihin.

– Toivottavasti minulla on silloin kulta Pariisista. Sen jälkeen haluan seuraaviin olympialaisiin. Toivottavasti siskonikin kisaa silloin siellä, Heili päättää.