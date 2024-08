Olympiafarssi ei toistu – nämä suomalaiset nappaavat mitalit Los Angelesissa 2028

Judo

Judoliitto on saanut rakenteet kuntoon ja menestystä voi odottaa neljän vuoden päästä muiltakin kuin tämän hetken kärkiurheilijoilta. 27-vuotiaan Martti Puumalaisen ja 26-vuotiaan Luukas Sahan takana on monta potentiaalista nuorta, jotka ovat voittaneet arvokisamitaleja nuorten sarjoissa. Judoliiton Faven nostaa esiin esimerkiksi Louna-Lumia Seikkulan , Emma Karpun , Pihla Salosen ja Eetu Ihanamäen .

– Alle 21-vuotiaissa on tullut mitaleja Euroopan cup -kisoista. Sen lisäksi Salonen on alle 21-vuotiaiden EM-kultamitalisti ja Ihanamäki alle 23-vuotiaiden EM-kolmonen, Faven listaa.

Nyrkkeily

Nyrkkeilyssä Pihla Kaivo-oja oli lähellä mitalia jo Pariisissa viidennellä sijallaan. Kehitys on ollut nopeaa ja neljän vuoden päästä hän on yksi potentiaalisimmista mitalisteista.

Yleisurheilu

Wilma Murto on neljän vuoden päästä 30-vuoden iässä ja edelleen potentiaalinen ellei jopa todennäköinen mitalisti. Toki tämän vuoden loukkaantumisista pitää toipua, jotta kuntoa voidaan lähteä hiomaan kohti viittä metriä ja olympiamitalia. On fakta, että Murto olisi terveenä ollessaan ollut hyvin varma mitalisti jo Pariisissa, sen verran vakuuttava oli tulostaso ennen loukkaantumista.

Silja Kosonen on jopa Wilma Murtoa todennäköisempi mitalisti, sillä hänen tuloskäyränsä osoittaa edelleen komeasti ylöspäin. Vasta 21-vuotias Kosonen oli Pariisissa kuudetta kertaa mukana aikuisten arvokisoissa. Tulosrivi ja erityisesti sen kehitys on erittäin lupauksia herättävä.

Silja Kososen arvokisasijoitukset ja tuloskehitys

Vasta 17-vuotias Enni Virjonen on vuoden 2028 olympialaisten aikaan vasta 21-kesäinen, mutta on iskenyt pöytään jo pisteet 6151. Tulos on niin kova, että Satu Ruotsalaisen Suomen ennätyksen (6404 pistettä) saavuttaminen seuraaviin olympialaisiin mennessä on jopa todennäköistä. Se tuskin vielä riittää mitaleille, joten Virjosen kohdalla pitänee menestyspuheita kohdistaa aina vuodelle 2032 asti.