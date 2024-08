Kommentti: Kuka kantaa vastuun Suomen rumasta pohjanoteerauksesta?

Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Myöntäkää, että asioita on tehty heikosti. Nyt Olympiakomiteassa olisi syytä tehdä kovia ratkaisuja, kantaa vastuuta ja kuunnella Suomen eturivin valmentajia herkällä korvalla – nöyrästi.

Meritoitunut laatuvalmentaja on lisännyt muun muassa maamme eturivin judokojen ulkomaan leiripäiviä ja hänen erinomaiset kontaktinsa ovat auttaneet Martti Puumalaista , Luukas Sahaa , Valtteri Olinia ja Pihla Salosta kehittymään aivan uudelle tasolle muutamien viime vuosien aikana. Los Angelesissa heiltä voi odottaa jo paljon. Draksic on nostanut myös ryhmän vaatimustasoa, harjoitusmääriä ja tuonut uudenlaista mentaliteettia tekemiseen.

Toinen valmentaja, jota olisi syytä kuunnella hartaasti, on menestynyt nyrkkeilyluotsi Maarit Teuronen. Hän vei jo aikoinaan Potkosen aktiivisesti leireilemään ja kisaamaan ulkomaille, jotta hän joutui epämukavuusalueelleen. Sama on toiminut hyvin myös Pihla Kaivo-ojan kohdalla. Kehitystä on tapahtunut lyhyessä ajassa paljon. 21-vuotiaan Kaivo-ojan ura on kovassa nosteessa.