Silja Kososesta kova lausunto: "Siinä geimissä erittäin vahvana" – suomalaiset mitalitoivot tulessa EM-yleisurheilussa

– Kaikki on laitettu tässä kauden vaiheessa siihen, että kunto piikkaa tuolla Roomassa.

Mitalikandidaatit avaavat urakkansa

Aamukilpailuissa avaavat kisaurakkansa myös moukarinheiton suomalaistoivot, kun Silja Kosonen , Krista Tervo ja Suvi Koskinen heittävät karsinnassa. Heistä Kososta ja Tervoa on lupa odottaa jopa mitalitaistoon.

– On todella pienestä kiinni, ja useampi urheilija on kultataistelussa. Mutta siinä geimissä erittäin vahvana on ehdottomasti SIlja Kosonen. Naisten moukarissa mitaliodotukset ovat todella korkeana. Evilä sanoo.