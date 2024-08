Kommentti: Näky suomalaistähdistä Pariisissa veti hiljaiseksi – tähän on puututtava

Kun Pariisissa seurasi Viivi Lehikoisen suorituksia 400 metrin aidoissa ja Topi Raitasen taistelua 3 000 metrin esteissä, heräsi väkisin ajatus, että he ovat nyt väärässä paikassa.

Tämä ei ole urheilijoiden syy. Totta kai he lähtevät valinnan tullen olympialaisiin ja toivovat, että vireessä tapahtuisi jonkinlainen ihmekäänne. Näin käy kuitenkin ani harvoin, varsinkin kestävyyttä vaativissa lajeissa.

Nämä ratkaisut ovat päättäjien kontolla. Viime vuodet Suomen linja on ollut se, että arvokisoihin lähetetään kaikki valintakelpoiset urheilijat.

Ruotsilla oli Pariisin valintojen suhteen käytännössä päinvastainen linja. Ruotsin olympiakomitea kelpuutti Ranskaan vain TOP12-potentiaalia omaavat urheilijat. Esimerkiksi Raitasen edellä olympiarankingissa olleet neljä sinikeltaista estejuoksijaa jäivät rannalle. Pariisissa Ruotsilla on 22 yleisurheilijaa, Suomella 25.

Ruotsin systeemiin siirtyminen leikkaisi Suomen olympiajoukkueesta valtavan siivun, eikä sellainen ole realismia. Allekirjoittaneen kanta on se, että jos olympiapaikka on hankittu omilla ansioilla, ja urheilija on vähintään lähellä huippukuntoaan, tervemenoa kisoihin. Siis myös siinä tapauksessa, ettei realistisia menestyssaumoja ole.