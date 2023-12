Kommentti: Nuorten Leijonien shokkitappiossa oli mykistävä piirre – nyt pitäisi hälytyskellojen soida

Pelin jälkeen TV5:n studiossa entinen huippupelaaja Lennart Petrell vähätteli sitä, ettei Suomen Saksa-tappiosta pitäisi kirjoitella sen suurempia shokkiotsikoita. Vaikka Petrell on kyseisen studion ehdoton piristysruiske, oli hän tuon näkemyksen osalta väärässä.

Nuorten MM-kisoissa pelaa myös sellaisia pelaajia, jotka siirtyvät lähivuosina NHL:ään. He ovat kriittisessä kehitysiässä ja moni heistä dominoi jo miesten sarjoissa.

Viisikkona toimimisesta ja pelitavasta. Nämä edellytykset olivat ratkaisevassa roolissa muun muassa Leijonien kevään 2019 maailmanmestaruudessa, helmikuun 2022 olympiavoitossa ja saman kevään uudessa maailmanmestaruudessa. Suomi oli noissa turnauksissa kollektiivi, jossa yksilöistä kasvoi suurempia, mitä he oikeasti olivatkaan.

Mykistävää on se, että Saksa voitti Suomen suomalaisella peli-identiteetillä. Ja nyt heidän saldonsa on meikäläisiä vastaan 1–25.

Suomi on ollut kuriton ja poikkeuksellisen hermostunut joukkue. Näiden juurisyyt tulevat itse pelistä. Suomen joukkueen SM-liigapelaajat pelaavat nyt sellaista peliä, mitä he eivät harjaa omissa seurajoukkueissaan. Eli jatkuvaa pystysuunnan jääkiekkoa, missä juostaan koko ajan yli.

Suomi on menettänyt kilpailuvalttinsa eli pelitapaetunsa.

Miten näin on päässyt käymään?

Jos tarkistelee kymmenen vuoden pätkää, Suomi on pärjännyt varsin mallikkaasti alle 20-vuotiaiden MM-tasolla. Kolme mestaruutta, yksi finaalitappio ja yksi pronssimitali.

Mestaruuksista kaksi on tullut isossa kaukalossa, eli eurooppalaisella hiekkalaatikolla. Mutta sen päälle menestystä on tullut myös pienessä askissa eli NHL-aitauksessa.

Niillä hetkillä kun menestystä ei ole tullut, on voinut vedota siihen, miten "NHL-kaukalo" on aiheuttanut omia pelillisiä haasteita. Nyt tähänkään selitykseen ei voi verhoutua.

Suomi pelaa isossa kaukalossa häkellyttävän sekavaa jääkiekkoa, mikä heijastuu yksilöihin. SM-liigan tykkipelaajista Lenni Hämeenaho ja Konsta Helenius vaeltelevat varjojen mailla. Tapparan Oiva Keskistä ei meinaa näkyä laisinkaan. JYPissä syksyllä väkevästi esiintynyt Jere Lassila on ollut ”ynnä muuta” -osastoa.

Hetkinen, tässähän on vanha kunnon déjà vu -ilmiö nyt päällä.

Kaikissa asioissa on kuitenkin aina omat hopeareunuksensa. Ehkäpä tämä turnaus herättää Suomen Jääkiekkoliiton ylimmän johdon pohtimaan sitä, voivatko he aidosti luopua jostain, mikä on tuonut heille menestystä.